Els Estats Units amenacen d'abandonar les negociacions de pau si Rússia i Ucraïna no es comprometen

El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha advertit aquest divendres des de París que l'Administració Donald Trump podria abandonar els esforços per assolir un acord de pau entre Rússia i Ucraïna si les parts involucrades no demostren estar compromeses. Rubio, que la vigília va participar en reunions sobre Ucraïna amb representants de països europeus i també amb enviats de Kíev, ha recalcat que, després d'aquestes converses "positives" ara és torn dels ucraïnesos i russos demostrar si la pau és factible. "Si no ho és, llavors ens centrarem en altres coses", ha dit.