09 de abril de 2026

Internacional

Espanya reobre l'ambaixada a Teheran a causa de l'alto el foc

  • El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, aquest dimarts a la roda de premsa del Consell de Ministres

Publicat el 09 d’abril de 2026 a les 11:48

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat aquest dijous que el govern espanyol reobrirà pròximament la seva ambaixada a Teheran, tancada des del passat 7 de març, poc després que comencessin els atacs dels Estats Units i Israel contra l’Iran. En declaracions a la premsa, Albares ha mostrat el seu suport a l’alto el foc mediat pel Pakistan i ha reclamat que es faci extensiu també al Líban, on continua l’ofensiva israeliana. “Esperem que tothom aposti, com fa Espanya des del primer dia, per la negociació, la mediació i la diplomàcia”, ha asseverat el ministre espanyol, que assegura que ha mantingut contactes amb el seu homòleg iranià. 

