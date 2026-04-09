Espanya reobre l'ambaixada a Teheran a causa de l'alto el foc

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat aquest dijous que el govern espanyol reobrirà pròximament la seva ambaixada a Teheran, tancada des del passat 7 de març, poc després que comencessin els atacs dels Estats Units i Israel contra l’Iran. En declaracions a la premsa, Albares ha mostrat el seu suport a l’alto el foc mediat pel Pakistan i ha reclamat que es faci extensiu també al Líban, on continua l’ofensiva israeliana. “Esperem que tothom aposti, com fa Espanya des del primer dia, per la negociació, la mediació i la diplomàcia”, ha asseverat el ministre espanyol, que assegura que ha mantingut contactes amb el seu homòleg iranià. \r\n