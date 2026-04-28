Macron defensa l'acord d'associació Andorra-UE: «La porta no es tornarà a obrir»

El president de França i copríncep francès, Emmanuel Macron, confia que el debat sobre la despenalització de l’avortament al principat “progressi” i doni una resposta a la demanda que ha escoltat. Segons ha afegit, s’ha de fer des del respecte amb les institucions, equilibris i la tradició del principat. Durant el discurs que ha ofert aquest dimarts a la plaça del Poble, el president francès també ha parlat de l’acord d’associació d’Andorra amb la UE i ha destacat que “s’ha negociat bé”. Així mateix, també ha dit que s’ha fet de manera intel·ligent i per Andorra és una “promesa de futur i una fita natural”. El cap de govern andorrà, Xavier Espot, ha estat escridassat per un grup que protestava per la crisi de l’habitatge.
Durant el discurs que ha ofert a la plaça del Poble davant centenars de persones, Macron ha apel·lat a actuar per garantir una “igualtat plena i real” en cada aspecte de la vida. S’ha referit als representants del govern andorrà i ha afegit que ha vist “igualtat” en els homes i les dones que el conformen, amb una “paritat perfecta que molts parlaments europeus podrien prendre com a exemple”. En aquest sentit, ha dit que Constitució els permet continuar, amb “coratge i determinació” el “combat essencial” que ha de garantir la llibertat de les dones, la seva autonomia i el seu lloc ple en la societat.
Macron espera que el diàleg iniciat per a la despenalització de l’avortament a Andorra, que molts ciutadans del país reclamen, es faci amb respecte a les institucions, tant les andorranes com les dels coprincipats francès i episcopal. Segons Macron, el govern andorrà ha fet una proposta d’avenç “proporcionada” que avança cap a la despenalització per a les dones.
Per la seva part, Espot ha assegurat durant el seu parlament que no defugen aquest debat i saben que és una qüestió complexa, amb implicacions institucionals “profundes”, però també són conscients que és una reivindicació social i que, a més a més, està en l’agenda internacional. Segons Espot, el govern treballa per trobar una solució “ponderada i dialogada” que permeti despenalitzar l’avortament sense que comprometi el sistema polític d’Andorra.
Acord d’associació amb la UE
Macron ha recordat que es parla de l’acord d’associació amb la UE des de fa dècades, que es va aturar i es va reprendre, però ha assegurat que ara s’ha millorat i finalitzat. En aquest sentit, ha confirmat que se signarà abans de l’estiu per part de la Comissió Europea i pels estats membres, cosa que permetrà iniciar la ratificació al Parlament Europeu i a Europa a finals d’enguany i a principis del que ve.
Segons el copríncep francès, amb l’acord, Andorra podrà accedir al mercat únic amb força. Per això, considera que pel principat serà una promesa de futur i una “fita natural” que afavorirà la seva cultura i obtenir més ressò, així com reforçar els actors econòmics i les singularitats del país dels Pirineus. L’acord també permetrà fer avaluacions del mateix per decidir si convé o no fer marxa enrere. En aquest sentit, el president francès ha fet un avís davant el referèndum vinculant que han de fer els andorrans sobre l’acord i ha dit que si surt que no, “la porta no es tornarà a obrir”.
Bany de masses al centre històric però escridassada a Espot a la plaça
La jornada del copríncep francès ha començat amb unes visites a centres educatius d’Andorra, el Lycée Comte de Foix i l’escola andorrana de Santa Coloma. Posteriorment, Macron s’ha desplaçat cal centre de la vila per presidir els actes centrals al Consell General, a la Casa de la Vall. Allí ha participat juntament amb el copríncep episcopal i bisbe de la Seu d’Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en una sessió solemne del parlament. Aquest ha estat un gest institucional inèdit que les autoritats andorranes han destacat pel fet que consideren que reforça el simbolisme del coprincipat.
A la plaça del Poble s’han fet els discursos i el primer torn ha estat per Xavier Espot, que ha estat escridassat durant tot el seu parlament per part de manifestants que demanaven habitatge digne. Quan ha començat la intervenció de Macron s’ha fet el silenci a la plaça.
El govern d’Andorra ha decretat una aturada general de l’activitat econòmica del país durant més de dues hores, entre les dotze i dos quarts de tres de la tarda, per fomentar l’assistència de gent a l’acte.