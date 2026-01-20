Trump revela una conversa amb Macron: «No entenc què estàs fent amb Groenlàndia»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha difós a la seva xarxa social Truth una conversa privada amb Emmanuel Macron, en què el president francès li confessa que no entén el gir militarista dels EUA amb Groenlàndia. Trump no abaixa la guàrdia i insisteix que el "món no és segur si no tenim un control complet i total de Groenlàndia". Aquest dimecres, el president americà viatjarà fins a Suïssa, on se celebrarà el Fòrum Econòmic de Davos, i on es retrobarà amb Macron.
"Estimat amic, estem totalment alineats sobre Síria, podem fer grans coses a l’Iran, no entenc què estàs fent amb Groenlàndia", ha escrit aquest dilluns Macron a Trump. En el missatge, el president francès també proposa una reunió del G7 aquesta setmana a París després de la trobada a Davos amb els representants de Rússia, Ucraïna i Dinamarca. Finalment, Macron també l'ha convidat a sopar a París abans de tornar als EUA.
Una estona després, el president estatunidenc també ha compartit el missatge que Mark Rutte, el secretari general de l'OTAN, li ha enviat després que Dinamarca proposés a l'OTAN desplegar una missió a Groenlàndia: "Aprofitaré les meves intervencions a Davos per posar en valor la vostra tasca a Gaza i a Ucraïna", apunta, "estic compromès a trobar una via per avançar sobre Groenlàndia". Sobre les intencions amb l'illa, Trump també ha avançat a través de Truth Social que es reunirà amb les "diferents parts" a Davos, tot i que no ha concretat amb qui ho farà ni quan.
Amenaça amb aranzels del 200% sobre el vi i el xampany francès
D'altra banda, davant la possibilitat que Macron no se sumi a la Junta de Pau per a Gaza, Trump ha amenaçat amb aranzels del 200% sobre el vi i el xampany francès. Després que un periodista li preguntés sobre la possible negativa –Trump va confirmar que havia convidat Macron a la junta– el mandatari nord-americà ha dit el següent: "Bé, ningú el vol perquè aviat abandonarà el càrrec [de president]; imposaré aranzels del 200% als seus vins i xampanys i s'unirà, però no té per què fer-ho", ha apuntat. A banda de Macron, Trump també vol sumar a la Junta de Pau altres dirigents com el president rus, Vladímir Putin, qui encara no ha respost a la invitació.
La Junta de Pau per a Gaza neix amb l'objectiu d'avançar en la implementació del pla de pau per a la regió impulsat pel mateix Trump, que aquest mes de gener va entrar en la seva segona fase després d'una primera etapa que va incloure l'entrega d'ajuda humanitària, el manteniment de l'alto el foc i el retorn dels ostatges.