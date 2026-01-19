Trump justifica el gir militarista dels EUA per la pèrdua del Nobel: «Ja no em sento obligat a pensar en la pau»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha enviat una carta al primer ministre noruec, Jonas Gahr, per informar-lo que, arran de no entregar-li el Premi Nobel, ja no sent "l'obligació de pensar únicament en la pau" en la política exterior, sinó exclusivament en els interessos del seu país. Segons ha informat el periodista Nick Schifrin del canal de televisió americà PBS News i ha confirmat el mateix Gahr, el cap de la Casa Blanca culpa el seu homòleg noruec de la decisió de la Fundació Nobel -amb seu a Oslo- d'atorgar el reconeixement a l'opositora veneçolana María Corina Machado.
"Benvolgut Jonas: tenint en compte que el teu país va decidir no concedir-me el Premi Nobel de la Pau per haver aturat vuit guerres, ja no sento l'obligació de pensar únicament en la Pau". En el seu missatge, el president sosté que Dinamarca "no pot protegir Groenlàndia de Rússia o la Xina" i reitera que el "món no és segur si no tenim un control complet i total de Groenlàndia".
Després que el Comitè Noruec atorgués el Nobel de la Pau a Corina Machado, Trump ha mostrat en diverses ocasions el seu desacord amb aquesta decisió. Tot just el passat dijous, l'opositora veneçolana li va donar la seva medalla en una trobada a la Casa Blanca. Així ho va explicar el president en una publicació a Truth Social en què destacava que l'entrega reconeix la seva feina. "Ha estat un honor conèixer Corina Machado. M'ha lliurat el Nobel per la feina feta", va escriure.
Segons la carta publicada per PBS News, el president estatunidenc assegura que, ara, podrà pensar "en allò que és bo i adequat per als Estats Units d'Amèrica". "He fet més per l'OTAN que qualsevol altra persona des de la seva fundació, i ara l'OTAN hauria de fer alguna cosa pels Estats Units", afegeix també en l'escrit.
Aranzels del 10% als països que s'oposin a l'annexió de Groenlàndia
Trump va anunciar aquest dissabte la imposició d'aranzels del 10% a les importacions de vuit països que s'han oposat a l'annexió nord-americana de Groenlàndia. Segons va dir, aquests impostos els afectaran a partir de l'1 de febrer i s'incrementaran fins al 25% l'1 de juny, "fins que s'arribi a un acord per a l'adquisició total i completa de Groenlàndia".
L'endemà, els vuit països europeus amenaçats van publicar un comunicat conjunt on afirmaven que la mesura "erosiona les relacions transatlàntiques". "Les amenaces aranzelàries soscaven aquestes relacions i corren el risc d'una perillosa espiral descendent", van alertar Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, el Regne Unit, els Països Baixos i Finlàndia.