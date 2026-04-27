Macron arriba a Andorra en una visita exprés per abordar els reptes del país

Visita llampeg d'Emmanuel Macron a Andorra. El copríncep francès ha arribat al Principat aquest dilluns a la tarda, a primera hora, en helicòpter enmig de l'expectació dels andorrans, que s'aboquen a unes vint-i-quatre hores frenètiques amb moltes trobades institucionals i àpats amb autoritats. Aquest és el segon viatge oficial que fa Macron al Principat en els últims set anys. Una trobada, però, que arriba en un moment clau, ja que Andorra travessa una forta incertesa per una possible associació a la Unió Europea i altres aspectes complexos d'abordar, com ara l'avortament. Aquesta vista, doncs, és molt més que un simple protocol institucional.
Macron ha estat rebut pel cap de Govern, Xavier Espot, i s'ha dirigit ràpidament cap al primer esdeveniment de la seva estreta agenda: una entrevista a Ràdio Andorra on ja ha deixat clares les prioritats de la seva visita. Ha estat precisament dins els jardins de la ràdio on s'ha produït la salutació entre Macron, Copríncep francès amb Josep-Lluís Serrano Pentinat, Copríncep episcopal. Pentinat i el mandatari francès són precisament els qui han d'abordar les diferències sobre l'avortament.
Aquest ha estat el primer acte de Macron a Andorra, però el seu dia encara no ha acabat aquí. L’agenda d'aquest dilluns es clourà amb una visita a la central hidroelèctrica de FEDA i un sopar oficial que oferirà el dirigent francès a una nodrida representació de la societat andorrana.
L'agenda de Macron per a dimarts
El dimarts 28 d’abril concentrarà els actes amb més projecció pública i ciutadana. Al matí, Macron visitarà el Lycée Comte de Foix i l’Escola andorrana de Santa Coloma, on mantindrà contactes amb la comunitat educativa i l’alumnat. Posteriorment, tindran lloc els actes solemnes a la Casa de la Vall, que culminaran amb una sessió del Consell General.
El moment central de la visita i obert a tota la ciutadania tindrà lloc tres quarts d’una del migdia a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, on el copríncep pronunciarà un discurs públic, acompanyat d'Espot. L’acte es clourà a la tarda amb un acte institucional al Santuari de Nostra Senyora de Meritxell, amb la condecoració de la Creu dels Set Braços als dos coprínceps, abans de la marxa de la comitiva de Macron.