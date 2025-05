Günter Rave: «El Papa, el pare Roberto, va salvar moltes vides durant la pandèmia»

Ciutat del Vaticà / Quan es va anunciar el nom del nou Papa, Günther Rave era de les persones presents a Sant Pere del Vaticà que més coses sabia de Robert Francis Prevost. Rave (Cuzco, 1971) és un periodista peruà que condueix un dels noticiaris d’Amèrica Televisió. Fa més de 30 anys que és un dels rostres de la informació al Perú i aquests dies ha cobert els esdeveniments romans des de la Via della Conciliazione.

Molt abans que fos Lleó XIV, l’actual Papa, nascut a Chicago, va ser missioner agustí al Perú, on va acabar adoptant la nacionalitat del país, per ser després bisbe de la difícil diòcesi de Chiclayo, al nord del Perú. Després de la fumata blanca, Rave es va convertir en un periodista molt sol·licitat pels mitjans. Aquí ens explica algunes coses del Prevost més peruà.

S’esperava aquesta elecció?

Al Perú ningú s’esperava que el Papa tingués nacionalitat peruana. Quan vaig sentir el nom, ja sí. Em va venir al cap tot el que va fer com a bisbe, especialment durant la pandèmia, i també el paper que va tenir enfront el problema que representava el Sodalicio, organització que va ser dissolta.

Qui és Lleó XIV?

Quan era bisbe, ell estava a la província del Callao, a prop de Lima, i a les ciutats de Trujillo i Chiclayo, al nord del Perú, zones molt pobres amb greus problemes de llum i aigua. Ell va arribar al Perú per primera vegada els anys 80, en un moment molt complicat, en ple règim d’Alberto Fujimori i hi havia una gran activitat armada de grups terroristes com Tupac Amaru i Sendero Luminoso. Es vivia amb terror. Les zones de Chiclayo i Trujillo tenen mar i serra, i en els mesos de pluja, hi ha desbordaments de rius i molts guaicos, esllavissades d’aigua i fang que solen provocar víctimes mortals. Ell ha lluitat molt perquè les autoritats públiques s’aboquessin a ajudar les poblacions vulnerables. Però el vam conèixer més quan, sent ja bisbe, va afrontar la pandèmia.

Devia ser un moment dramàtic en aquestes zones.

Sí, al Perú molta gent va morir durant la covid per manca de diners. La gent necessitava oxigen, que es va esgotar i es venia a un preu escandalós, superant en alguns moments el seu valor trenta vegades. El bisbe Prevost va construir una planta d’oxigen i el va repartir gratuïtament. Això va ser molt important. Va salvar moltes vides directament. També va estendre els menjadors populars i va ser un interlocutor eficaç amb les institucions. Això el va fer molt popular.

Ell provenia dels Estats Units. Ja s’ha dit que és del nord i del sud.

Venia dels Estats Units, sí, però ell és més del sud. Ha fet seus els costums del Peruà. El Papa menja cebiche, un dels plats típics, o el sec de chabelo, un cabrit petit, que li encanta. Ara mateix, al Perú ja hi ha restaurants que estan preparant menús del Papa. Però fixi’s, per mi, no és només que adoptés els costums i les característiques del territori, sinó que Prevost es va encarnar en el Perú. Ell és peruà, respira en peruà, pensa en peruà. Si em permet, ell està molt més a prop de Chiclano que de Chicago.

Explicava que havia estat molt actiu socialment. Lleó XIV es va pronunciar sobre la situació política al seu país?

No era dels bisbes que es pronunciés excessivament en política, més enllà d’assumptes molt lligats a la regió on actuava.

"El Papa intentarà millorar les relacions de Donald Trump amb la resta del planeta, serà un bon pont"

Com creu que enfocarà les relacions amb l’imperi del nord, els Estats Units?

Crec que el Papa intentarà millorar les relacions de Donald Trump amb la resta del planeta. En un moment en què ja es va evidenciant que el cost de les polítiques aranzelàries del seu govern afectaran negativament a tothom. Diria que ell intentarà conduir el president nord-americà pel camí de l’enteniment. Serà un bon pont. Hi ha moltes esperances. I crec que serà un tipus com Francesc. Lleó XIV també és un aficionat d’un equip de futbol, en aquest cas Aliança Lima.

Vaja.

Hi ha dos equips molt populars al Perú: Universitaris d’Esports i Aliança Lima, que és més popular. Aquests dies hi ha molta alegria al meu país per l’elecció del pare Roberto.

Pare Roberto?

Sí, és com se’l coneix. Té una nena afillada, fill d’un antic escolà. En batejar-la, li va posar Mildred, com la seva mare, d’orígens espanyols.

Com és l’Església peruana?

És bastant com el pare Roberto.

Però han tingut també el Sodalicio. I al cardenal Juan Luis Cirpriani, de l’Opus Dei i molt conservador.

Sí, però aquest és un grup que jo crec que no representa la major part del clergat. Cipriani ha estat una figura molt complicada. I sí, hem tingut el Sodalicio, però el fet és que el cardenal Prevost va tenir un paper molt decisiu en la seva dissolució. Crec que un catolicisme com el de Francesc o el de Lleó XIV pot atreure molta gent que avui està allunyada de l’Església.