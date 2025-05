Illa celebra l'elecció del nou papa Lleó XIV: "És un moment d'alegria per a tota la comunitat catòlica"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat l'elecció del nou papa Lleó XIV. "És un moment d'alegria compartida per a tota la comunitat catòlica", ha afirmat a través de les xarxes socials. El president ha desitjat que s'obri una nova etapa que permeti a l'església "continuar avançant i contribuir al compromís d'aconseguir un món més just, pròsper i en pau per a tothom".