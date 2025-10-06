La CUP celebra el retorn dels seus membres a la Flotilla: «Han estat la guspira de les manifestacions»

Pilar Castillejo i Adrià Plazas tornen cap a Barcelona. Així ho ha confirmat la CUP aquest dilluns, detallant que la presidenta del grup parlamentari i el membre del secretariat nacional es troben entre els 28 ciutadans de l'Estat alliberats. Segons ha detallat la formació anticapitalista, al migdia viatgen de Tel-Aviv a Atenes i posteriorment agafen un vol cap a Madrid, amb l'arribada a Barcelona prevista per a aquest dimarts. Su Moreno, portaveu de la CUP, ha assegurat que no tenen cap informació sobre l'estat dels detinguts ni saben si han format part de la vaga de fam que han iniciat alguns dels detinguts. Sigui com sigui, els anticapitalistes celebren la tasca dels seus companys: "Han estat la guspira de les manifestacions", ha constatat Moreno, que ha animat a continuar les mobilitzacions amb la vaga general convocada per al 15-O. Per altra banda, la CUP també critica l'actuació del PSC: "Simbòlicament, dona suport a Gaza i després reprimeix les manifestacions", han denunciat, anunciant que demanaran explicacions al Govern des del Parlament.\r\n