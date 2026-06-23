La factura del Brexit, 10 anys després: les exportacions del Regne Unit a Catalunya han caigut fins a la meitat

Just 10 anys després del referèndum del Brexit, quan els britànics van decidir marxar de la Unió Europea per un estret marge el 23 de juny del 2016, les conseqüències de la decisió en la relació del Regne Unit amb Catalunya es fan notar en diversos àmbits. La sortida es va materialitzar fa sis anys i, des de llavors, les importacions del país anglosaxó a Catalunya han caigut un 43,1%. La directora de Negoci Internacional d’Acció, Cristina Serradell, creu que "com que ara hi ha més traves", hi ha una tendència a comprar certs productes a "altres socis europeus". Alhora, les exportacions al Regne Unit han continuat a l'alça i ja creixen un 25%. D'altra banda, el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors a la sortida de la UE.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\n\r\nPERFIL\r\n\r\nAndy Burnham, el poder de les ciutats laboristes contra l'extrema dreta Pep Martí i Vallverdú\r\n\r\n