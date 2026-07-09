Augmenten a més de 3.800 els morts pels terratrèmols a Veneçuela

Les autoritats veneçolanes han elevat aquest dimecres a la nit a més de 3.800 el nombre de víctimes mortals derivades dels terratrèmols registrats fa més d'una setmana al centre de la costa de Veneçuela, mentre que la xifra de persones ferides es manté en 16.740 persones. El president de l'Assemblea Nacional veneçolana, Jorge Rodríguez, ha informat en roda de premsa que són concretament 3.811 les persones que han perdut la vida per causa dels referits terratrèmols, 126 més en relació amb el balanç anterior, i 16.740 les víctimes ferides després dels sismes de magnitud 7,5 i 7,2 a l'escala de Richter.\r\n\r\nLes víctimes inclouen, al seu torn, 17.907 persones que han perdut els seus habitatges o les mateixes presenten una afectació "molt severa", segons les autoritats del país, que han informat al seu torn que han atès a 86.794 famílies, rescatant a 6.462 persones, i repartit més de 9.603 tones d'aliments.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nTrump recula amb Espanya després d'amenaçar de trencar relacions comercials: «S'ha redimit per complet»\r\n\r\n