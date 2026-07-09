Trump recula amb Espanya després d'amenaçar de trencar relacions comercials: «S'ha redimit per complet»

Donald Trump ha passat de l'odi a l'amor cap a Espanya en poques hores aquest dimecres. A la roda de premsa prèvia a la reunió de caps d'Estat de l'OTAN, el president dels Estats Units va anunciar que havia ordenat al secretari d'estat del Tresor, Scott Bessent, tallar el comerç i les relacions bilaterals amb l'Estat per la negativa de Pedro Sánchez d'assumir la inversió en defensa del 5% del PIB. A la sortida, però, el cap de la Casa Blanca s'ha mostrat esbalaït per "l'amor" que s'ha viscut a la reunió i ha assegurat que Espanya "s'ha redimit per complet" i ha acceptat fer "un pagament important".
Quan tornava a Washington des d'Ankara, a Turquia, Trump ha admès que ha tingut i encara té problemes amb l'Estat, però ha reculat respecte a les declaracions del matí i ha celebrat que "Espanya ha estat molt generosa" a la cimera de l'OTAN. "Han acceptat una sol·licitud de pagament important i, si no ho haguessin fet, ni tan sols els hauríem dirigit la paraula", ha detallat.
Tot plegat, en una marxa enrere del president estatunidenc. Hores abans, s'havia expressat amb molta duresa i havia reblat que els ciutadans espanyols "són mala gent", alhora que havia criticat que el govern espanyol tracta "molt malament" el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte. "No accepten res, no l'hauríeu d'incloure a l'OTAN", havia sentenciat.
Concretament, Trump ha atacat Espanya per negar-se a assumir el compromís d'invertir un 5% del producte interior brut (PIB) en defensa i seguretat el 2035, així com pel rebuig a donar suport als atacs llançats per la seva administració contra l'Iran el febrer passat. De fet, Espanya és l'únic govern de l'Aliança Atlàntica que s'hi ha oposat obertament.
La Moncloa afronta el nou atac de Trump amb "tranquil·litat"
Fonts de la Moncloa han expressat que entomaven l'enèsim atac de Trump amb "tranquil·litat i normalitat". "Tenim una magnífica relació social, cultural i econòmica amb els Estats Units i no volem que això canviï", han assenyalat. En aquest sentit, recorden que els EUA tenen superàvit comercial amb Espanya, és a dir, que la relació els beneficia més a ells, i també que no es pot vetar un estat de la Unió Europea, que actua com a unió comercial. De la mateixa manera, des de la Moncloa recorden que les relacions comercials les construeixen les empreses, no pas els governs.