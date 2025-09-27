La NASA torna a la Lluna després de cinquanta anys de l'última missió

La NASA confirma que llançarà la primera missió tripulada a la Lluna en cinquanta anys des de l'Apol·lo 17 el 1972. Artemis II sortirà entre el febrer i l'abril del 2026 en un viatge per comprovar que es pot realitzar un aterratge astronauta al satèl·lit per a una futura missió l'any 2027, en què començarien les exploracions lunars per viatjar a Mart.
Durant deu dies el grup d'astronautes format per Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch i Jeremy Hansen farà una volta a la Lluna i tornarà a la Terra per sotmetre's a proves de salut i comprovar com afecta el viatge als astronautes. La nau s'enlairarà des del Centre Espacial Kennedy, a Florida.
Aquesta seria la primera vegada, des de l'Apol·lo 17, en què els humans tornarien a la Lluna, però la data de llançament depèn de molts factors que, tot i no ser el desitjable, podria retardar el vol, com va explicar Lakiesha Hawkins, administradora de la missió de desenvolupament de sistemes d'exploració de la NASA, en una roda de premsa.
"La nostra feina no és només llançar aquesta tripulació, sinó assegurar-nos que els nostres amics tornin a casa sans i estalvis", va explicar referint-se als factors que podrien retardar per seguretat el viatge, com poden ser la posició de la Lluna respecte a la Terra, la preparació tècnica o el clima terrestre i espacial.
La missió espacial Artemis
El programa internacional espacial Artemis està liderat per la NASA, juntament amb empreses privades dels EUA i sis agències associades: l'Agència Espacial Europea, la Japonesa, la Canadenca, l'Agència Espacial d'Israel, Agència Espacial Australiana i la Comissió Nacional d'Activitats Espacials (CONAE).
L'era Artemis és el pas previ a l'objectiu real de la NASA, que és tornar a Mart. És el programa que durà, una altra vegada, persones a la Lluna abans de fer el salt al planeta veí. El primer viatge es va fer el novembre del 2022, amb la missió Artemis I, que no va ser una operació fàcil perquè es va ajornar diverses vegades.
Aquest primer viatge no incloïa tripulació i es va fer per assegurar la comunicació espacial entre la Terra i la nau i fer proves de seguretat. Amb la missió Artemis II les persones prendran part del viatge i podran sortir a l'espai, i amb Artemis III es preveu que la nau s'acobli a una estació que orbitarà la lluna, Gateway, perquè els astronautes puguin baixar fins a la superfície del satèl·lit gràcies a un altre mitjà de transport.