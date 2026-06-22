La UE acorda endurir les penes per abús de menors

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea, on hi ha representats tots els estats membre, han arribat aquest dilluns a un acord per la reforma que ampliarà el nombre de delictes considerats abús sexual infantil i explotació sexual de menors, endurirà les penes pels casos més greus i donarà més temps a les víctimes perquè puguin denunciar abans que prescriguin els delictes.\r\n\r\nEl nou marc ha de rebre encara el vistiplau definitiu tant de l'Eurocambra com dels estats membres perquè pugui entrar en vigor. La reforma introdueix un període més ampli per investigar i jutjar els delictes, ja que moltes víctimes tarden anys a denunciar. Els delictes més greus seran com la prostitució de menors o la violació amb penetració seran castigats amb, com a mínim, deu anys de presó i no prescriuran fins 32 anys després que la víctima hagi complert 18 anys, la majoria d'edat.\r\n