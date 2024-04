Mor als 76 anys O.J. Simpson, conegut mundialment per ser absolt d'un doble homicidi

O.J. Simpson, el jugador de futbol americà que va fer la volta al món després de ser acusat i absolt d'un doble homicidi en la dècada dels 90, ha mort aquest dimecres als 76 anys. Segons ha anunciat la seva família a través d'un breu comunicat aquesta tarda (hora catalana), l'exesportista feia temps que estava malalt de càncer de pròstata. "Ha perdut la vida envoltat dels seus fills i nets. Durant aquest temps de transició, demanem que si us plau respecteu els nostres desitjos de privacitat", han afirmat a xarxes socials.

Tot i que O.J. Simpson va tenir una brillant carrera professional -de fet, és conegut com un dels grans jugadors de la història de l'NFL-, sí per alguna cosa és conegut és, precisament, per protagonitzar el judici més escandalós de Hollywood de la dècada dels 90. Les investigacions es van estendre tot un any i tenien a veure amb l'assassinat de la seva exdona, Nicole Brown, i un amic seu, Ronald Goldman. Els seus cadàvers es van trobar apunyalats fora de la casa de Brown el juny del 1994.

El controvertit cas i el mediàtic procés judicial, en què malgrat les proves que l'incriminaven del doble assassinat, unjurat popular va declarar Simpson innocent, va ser relatat a l'aclamada minisèrie American Crime Story: The People vs O.J. Simpson. Cuba Gooding Jr. va donar vida a l'exesportista en aquesta producció que va guanyar cinc premis Emmy i que, creada per Ryan Murphy, comptava en el seu repartiment amb John Travolta, Sarah Paulson, David Schwimmer, Connie Britton o Jordana Brewster.

Pocs anys després, una demanda civil interposada contra Simpson el 1997 el va declarar responsable de la mort per negligència de Goldman i d'agressió contra Brown. Simpson va enfrontar molts altres problemes legals en anys posteriors a la seva absolució. Així, l'any 2008 va ser jutjat i declarat culpable de múltiples delictes greus després de la seva participació en un robatori a Las Vegas. Encara que va ser sentenciat a un total de 33 anys de presó, va ser posat en llibertat condicional l'any 2017 i després alliberat anticipadament el 2021 a causa del seu bon comportament.

A banda d'esportista, Simpson -sobrenomenat The Juice-, va ampliar la seva fama i fortuna com a comentarista esportiu, actor de cinema i televisió i figura publicitària. Com a intèrpret, va participar en pel·lícules com The Towering Inferno, Capricorn u, la saga de comèdia Agarralo como puedas o sèries com Roots, Ironside o Sam Cade.