Els Estats Units i Ucraïna segellen l'acord per a l’explotació de minerals crítics

Els Estats Units i Ucraïna han signat finalment, i després de setmanes de tensió arran de l'esbroncada pública de Donald Trump a Volodímir Zelenski a la Casa Blanca, l’acord per a l’explotació conjunta dels nous minerals crítics al país europeu. El text preveu l’establiment del Fons d’Inversió en Reconstrucció i que els dos països comparteixin inversions i beneficis, i serveix als Estats Units per enviar un missatge a Rússia a favor de la resolució de la guerra. El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha defensat en un comunicat que el pacte és un "reconeixement" al suport financer i material dels EUA per a la defensa d’Ucraïna des de la invasió russa i enforteix l'aliança entre ambdós països.

Bessent, i la viceprimera ministra i responsable d’Economia ucraïnesa, Yulia Svyrydenko, han segellat l’acord a Washington després de setmanes de negociacions. De fet, la signatura es preveia durant la visita que el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va fer a la Casa Blanca el febrer passat, però es va cancel·lar per les tensions en la trobada amb Trump i el vicepresident estatunidenc, J. D. Vance. El secretari del Tresor nord-americà, es tracta d’una aliança “històrica” que confirma el seu compromís amb la fi d'una "crua guerra sense sentit”. En aquest sentit, ha destacat que “cap estat ni persona que hagi finançat o ajudat la màquina de guerra russa podrà beneficiar-se de la reconstrucció”.

I és que la signatura d’aquest acord econòmic es considera essencial per garantir el suport dels Estats Units en la defensa i reconstrucció d'Ucraïna, i també perquè Trump pressioni més Rússia perquè acordi l'alto el foc. Svyrydenko ha afirmat en un missatge a la xarxa social X que el fons creat amb els EUA “atraurà inversions globals” i el primer ministre, Denys Shmyhal, ha explicat que tindrà una participació 50-50 entre ambdós països.

Malgrat això, ha dit que Ucraïna mantindrà el “control total” dels seus recursos naturals i infraestructures, i que la contribució al fons dels EUA serà sobre la base d'inversions futures en ajuda militar i no implica cap “obligació sobre el deute” per part d’Ucraïna pel suport del passat. Si bé, l'administració Trump ja ha dit en el passat que vol que l'acord permeti a Washington recuperar uns 175.000 milions de dòlars. Sigui com sigui, ara el pacte ha de ser ratificat pel parlament ucraïnès abans que entri en vigor.