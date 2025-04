Nou gir en la política aranzelària: Trump rebaixa els gravàmens a l'automoció

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha fet un nou gir en la seva política comercial i té previst firmar aquest dimarts una ordre executiva que rebaixarà els aranzels al sector de l'automoció, segons ha informat la secretaria de premsa de la Casa Blanca en una carta.

Amb aquesta mesura, l'Administració Trump manté els grvàmens del 25% que estan en vigor des del 3 d'abril, però rebaixarà els que s'apliquin als components, que s'han de començar a aplicar el 3 de maig. A banda, la indústria de l'automòbil tampoc haurà de fer front als aranzels que penalitzen la importació d'acer i d'alumini.

Trump ha fet l'anunci coincidint amb els cent dies del seu segon mandat, que ha celebrat amb una visita i un míting a Warren, a prop de Detroit. Aquest acord podria permetre una relaxació de la tensió aranzelària pels fabricants d'automòbils estrangers, a la vegada que reduiria la inestabilitat actual del sector.

Trump busca amb aquests moviments que els fabricants nord-americans ampliïn la seva producció als EUA per fomentar l'ocupació al país. Davant la proposta, alguns fabricants del sector han celebrat la decisió, com és el cas de Ford, que ha assegurat que permetrà "mitigar l'impacte dels aranzels". També és el cas d'Stellantis, que ha apreciat la decisió de Trump, a la vegada que s'ha obert a col·laborar amb les autoritats estatunidenques per "estimular les exportacions" de cara al futur.