Acció rep 80 trucades d'empreses pels aranzels i l'ICF, 4: «No hi ha una percepció de crisi»

La política aranzelària de Donald Trump, malgrat els seus cops de volant, està marcant les agendes polítiques arreu del món, també la del Govern de la Generalitat. Salvador Illa ja va presentar el seu 'Pla Responem' de resposta als aranzels dels Estats Units que contempla un paquet de 1.500 milions d’euros. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha comparegut aquest dimarts en comissió al Parlament per donar compte d'aquest pla, i ha explicat que l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (Acció) ha rebut 80 trucades d'empreses per assessorar-se del pla del Govern. Per altra banda, l'Institut Català de Finances (ICF) n'ha rebut quatre més sobre les ajudes.

En aquest sentit, la consellera ha destacat que les empreses no tenen una "percepció de crisi i afectació imminent" però, malgrat la moratòria de 90 dies fixada per Trump, ha defensat que el Govern ha d'estar preparat davant la "incertesa" i les "decisions canviants que no segueixen cap pauta des del punt de vista econòmic" del president dels Estats Units.

Davant les incerteses, Romero ha allargat la mà als grups parlamentaris per crear un grup de treball de seguiment del pla del Govern per tenir en compte els seus posicionaments. La consellera ha augurat que la política aranzelària acabarà sent un problema i que les empreses patiran, però ha destacat el "bon moment econòmic" de Catalunya. Amb 1.500 milions d'euros, el 'Pla Responem' busca “pal·liar els efectes” d’aquests gravàmens sobre l’ecosistema empresarial i agrícola de Catalunya i té un doble objectiu: protegir el teixit empresarial i agrícola i reforçar-ne la internacionalització.

Mantenir els llocs de treball

En la línia que ja han anat defensant des de l'anunci del pla del Govern, ERC, els Comuns i la CUP han exigit al Govern condicionar l'ajuda al teixit empresarial que ho necessiti per la política aranzelària a mantenir els llocs de treball. "Estic d'acord amb ERC, Comuns i CUP en el sentit que hem de prioritzar les petites i mitjanes empreses, que són les que tindran dificultats", ha respost la consellera.

Junts pressiona el Govern per l'apagada

El vicepresident de Junts Toni Castellà, portaveu en la comissió d'Economia, ha aprofitat el seu torn de paraula per criticar la comunicació del Govern aquest dilluns de l'apagada elèctrica. El diputat ha preguntat a la consellera per què el president Salvador Illa "va trigar vuit hores a comparèixer". "La desafecció política és enorme i avui hem de ser prou flexibles per situar les coses allà on les hem de situar, que és al Parlament", ha reblat quan el president de la comissió, Guillem Mateo (PSC-Units), l'ha cridat a l'ordre per no cenyir-se al tema de la comissió.

Romero ha dit que l'apagada ha posat de manifest la necessitat de tenir "més sobirania energètica", però ha defensat que el Govern ha estat "al peu del canó" des del primer moment per gestionar l'apagada general tot i que "sempre es poden fer millor les coses". Illa també ha comparegut aquest dimarts i ha dit que Catalunya "ha respost adequadament" sense necessitat de demanar l'emergència 3 a l'Estat, com han fet altres territoris.