Un país a 4.000 quilòmetres de la península Ibèrica també va patir l'apagada

A Groenlàndia fa unes setmanes que no n'encerten ni una. Primer va ser la intenció imperialista de Donald Trump que volia annexionar-se el territori cap als Estats Units. I ara, el país s'ha vist afectat per una apagada elèctrica que es va originar a més de 4.000 quilòmetres de les seves fronteres.

Diverses zones de Groenlàndia van patir dilluns problemes en els sistemes de comunicacions i tot sembla indicar que va ser conseqüència de l'apagada massiva registrada a la península Ibèrica. El motiu? Doncs la dependència d'equips situats a la localitat canària de Maspalomas que són propietat de la companyia de telecomunicacions groenlandesa Tusass.

L'empresa va confirmar dilluns a última hora problemes de telefonia, internet, televisió i ràdio que afectarien àrees dependents d'una connexió satel·litària. Es tractaria, per tant, de zones remotes, si bé no s'ha especificat quantes persones s'han vist afectades.

Així mateix, Tusass ha promès oferir més informació una vegada tingui constància de les causes exactes d'aquests problemes de comunicació. Cal recordar que les Illes Canàries, on es trobava aquesta connexió groenlandesa, no ha patit talls de llum, però sí una caiguda generalitzada de les telecomunicacions.