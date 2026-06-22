Moren dos nens de dos i quatre anys a França en plena onada de calor

L'onada de calor a França registra temperatures molt elevades, amb màximes persistents d'entre 37 i 38 graus des de fa dies. Aquesta onada de calor ja s'ha cobrat diverses vides. Les més recents, aquest cap de setmana, dos menors: un de dos i un de quatre anys. Aquests dos menors van perdre la vida en quedar atrapats dins el cotxe familiar, el qual estava dins l'aparcament residencial en plena onada de calor a Carpentras, al sud del país. A banda, l'onada de calor també s'ha cobrat tretze vides a causa d'ofegaments.\r\n\r\nLa versió dels fets encara no ha estat reconstruïda amb precisió, però tot apunta a un descuit de la mare: “Els dos nens haurien entrat en el cotxe de la seva mare després que ella tornés de fer les compres”, indiquen fonts policials. Segons aquesta mateixa font, els menors haurien quedat tancats dins del vehicle i “la mare es va adonar massa tard”.\r\n