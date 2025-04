Sánchez diu que la congelació dels aranzels de Trump és una "porta oberta a la negociació"

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dijous que –a l'espera de veure els matisos- la congelació dels aranzels per part de l'administració dels Estats Units obre una "porta a la negociació i a l'acord entre països". En la clausura d'un fòrum amb empresaris al Vietnam i poc abans de viatjar a la Xina per reunir-se amb el president Xi Jinping, ha tornat a fer una aposta pel lliure comerç i ha afirmat que la resposta d'Espanya davant aquesta crisi "està sent ràpida i coordinada amb els socis europeus". "Ja estem desplegant un pla de resposta i rellançament comercial per protegir els nostres productors, els exportadors i al conjunt de la ciutadania espanyola perquè ni una sola empresa quedarà a la intempèrie".