Cop de volant de Trump: treva aranzelària global i guerra total amb la Xina

Nou canvi a l'ordre mundial. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa Truth Social una treva aranzelària amb efecte immediat de 90 dies per 75 països. Encara s'ha de confirmar si estaria inclosa la Unió Europea. Per aquests països es mantindrà una taxa recíproca del 10%.

A qui decreta la guerra total és a la Xina amb aranzels del 125%. Trump ho ha justificat en "la falta de respecte que la Xina ha demostrat als mercats globals". En un to totalment bel·ligerant, Trump ha afirmat que, "en algun moment, amb sort, en un futur pròxim, la Xina s'adonarà que els dies de treure'n profit dels EUA i d'altres països ja no són sostenibles ni acceptables".

D'altra banda, segons Trump, la treva serà amb els 75 països que s'han posat en contacte en els darrers dies amb els Estats Units per tal d'arribar a un acord respecte dels aranzels. Està per veure si els països de la Unió Europea formen part de la treva.

Durant aquesta treva, l'administració Trump té previst reunir-se i negociar amb els 75 països per tal d'arribar a un acord definitiu.

El mandatari ha dit que els països amb qui signa la treva, "no han pres represàlies de cap manera contra els Estats Units". La Xina havia aprovat aranzels del 84% als productes nord-americans, i la Unió Europea del 20%.

Trump ha fet l'anunci al seu estil. De manera totalment inesperada. Després d'un dia amb resposta de la Xina i la UE a les seves mesures i caigudes generals a les borses, el president fa marxa enrere.

La Casa Blanca ha confirmat les mesures. La secretària de premsa Karoline Leavitt, ha dit que Trump ha apujat els aranzels contra la Xina perquè "quan colpeges als Estats Units d'Amèrica, el president Trump et colpeja amb més força."

Les borses nord-americanes, disparades després de l'anunci

El cop de volant de Trump ha tingut un efecte immediat en les borses nord-americanes. Des que havien obert a les 15:00 oscil·laven entre els valors positius i negatius; després de l'anunci s'han disparat. Dow Jones 6,80%, Nasdaq 9,69% i S&P 500 7,50%, a les 20:15.

A Europa, les borses han tancat amb pèrdues generals. A l'Íbex-35, la farmacèutica catalana Grífols lidera les pèrdues amb una caiguda del 7,88%. Les borses xineses han tancat el dia amb números lleugerament positius. Tot fa pensar que els paquets europeus es tornaran a disparar demà al matí si es confirma que la UE està inclosa a la treva.

La gran paradoxa: el món econòmic, aterrit amb una Administració republicana

Des de l'anunci aranzelari de Trump, al Rose Garden de la Casa Blanca, la setmana passada, el món econòmic ha aixecat la seva veu per clamar contra les mesures de l'Administració Trump. Això és un fet inaudit en la història nord-americana.

Els darrers dies, el cap de JP Morgan, símbol del poder financer dels Estats Units, Jamie Dimon, havia advertit d'un escenari d'inflació descontrolada i recessió. "Estem davant del panorama més perillós des de la fi de la Segona Guerra Mundial".

També des del cor del mateix Partit Republicà s'han aixecat veus crítiques envers Trump, el que fins ara era una cosa cada cop menys audible. Així, un pes pesant com Chuck Grassley, senador d'un estat agrari com Iowa, estava preparant un projecte de llei per treure al president l'autoritat sobre les tarifes comercials, que en teoria depenen del Congrés.

Un republicà molt conservador com Rand Paul havia advertit del cost electoral pels republicans que podria tenir una guerra aranzelària.

Hi haurà ampliació