La Xina aguanta la pressió dels Estats Units i respon amb aranzels del 84%

La Xina ha avisat que prendrà “contramesures enèrgiques” per defensar els “interessos” nacionals del país davant els aranzels del 104% imposats per Donald Trump. I ja es poden quantificar: tarifes del 84% als productes nord-americans. El govern de Xi Jinping ha publicat aquest dimecres un document sobre la posició del país asiàtic respecte de les relacions comercials amb els Estats Units en què acusa Washington “d’imposar contínuament des de l’inici de les friccions comercials el 2018” polítiques destinades a “contenir i reprimir” la Xina. “Aquestes mesures -que revelen el caràcter aïllacionista i coercitiu de la conducta estatunidenca- són contràries als principis de l’economia de mercat i el multilateralisme, i tenen greus repercussions en les relacions entre la Xina i els Estats Units”, diu el document.

El document publicat per Pequín arriba poques després que hagin entrat en vigor els aranzels del 104% anunciats per Trump sobre tots els productes importats de la Xina a als Estats Units. La imposició d'aquets gravamen és la reacció de l'administració republicana a les tarifes del 34% anunciades pel gegant asiàtic, que eren alhora la resposta als aranzels del mateix percentatge anunciats prèviament per Trump.

La secretària de premsa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va afirmar dimarts que, a parer del govern nord-americà, la Xina "vol arribar a un pacte amb els EUA" tot i que "no sap com començar". En tot cas, la secretària de premsa va considerar un "error" de la Xina prendre "represàlies" pels aranzels inicials del 34%, que ara pujaran fins al 104%.

En el text fet públic aquest dimecres, el govern de Xi Jinping denuncia que les polítiques aranzelàries de Trump “impedeixen significativament” la cooperació econòmica i comercial “normal” entre els dos països. “Des de l’inici de les friccions comercials el 2018, la part estatunidenca ha imposat aranzels a les exportacions xines per valor de més de 500.000 milions de dòlars estatunidencs i ha aplicat contínuament polítiques destinades a contenir i reprimir la Xina”, recull el document.

“Recentment, els Estats Units han imposat aranzels addicionals als productes xinesos, inclosos aranzels que citen la qüestió del fentantil com a pretext, i un 50% addicional sobre els aranzels existents”, lamenta el govern xinès. Pequín defensa també la seva resposta a les mesures empreses per Trump i subratlla el seu “compromís de resoldre les disputes a través del diàleg i la consulta, amb múltiples rondes de converses amb la part estatunidenca per estabilitzar les relacions econòmiques i comercials bilaterals”.

“La part xina sempre ha mantingut que les relacions econòmiques i comercials entre la Xina i els Estats Units són mútuament beneficioses per naturalesa”, diu el document. “Com a dos grans països en diferents etapes de desenvolupament, amb sistemes econòmics diferents, és natural que la Xina i els Estats Units tinguin diferències i friccions en la seva. És crucial respectar els interessos fonamentals i les principals preocupacions de l’altra part i trobar solucions adequades per resoldre els problemes a través del diàleg i la consulta”, conclou el govern xinès en el text.