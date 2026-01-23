23 de gener de 2026

Internacional

Sánchez organitza una cimera internacional de líders progressistes a Barcelona

  • El president brasiler, Lula da Silva, en una reunió del Mercosur -

Publicat el 23 de gener de 2026 a les 10:03

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, treballa per la convocatòria d’una cimera internacional de líders progressistes que tingui lloc al mes d’abril a Barcelona, segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts de la Moncloa. L’objectiu del president espanyol és que la cimera tingui lloc els dies 17 i 18 d’abril sota el paraigua de la Mobilització Progressista Global i que a més dels presidents del Brasil, Lula da Silva, Colòmbia, Gustavo Petro, i l'Uruguai, Yamandú Orsi, inclogui altres líders d’esquerres d’arreu del món. Sánchez en seria l’amfitrió com a president de la Internacional Socialista.

