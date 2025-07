Trump amenaça d'imposar aranzels del 200% a les farmacèutiques

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'imposar aranzels de fins al 200% a les importacions de les farmacèutiques si aquestes no traslladen producció al país. En una reunió amb el seu executiu dimarts, Trump ha afirmat que faran un anunci “aviat” sobre les farmacèutiques, si bé tot seguit ha dit que els hi donarà “entre un any i un any i mig” per traslladar la producció. “Després se’ls aplicarà nous aranzels”, ha remarcat. D’altra banda, Trump ha anunciat que imposarà aranzels del 50% a tot el coure important als EUA, però no ha concretat quan entrarà en vigor.

El president dels EUA va presentar una proposta al maig per aplicar la "política de la nació més afavorida" al sector farmacèutic. Segons ell, els Estats Units pagaran pels medicaments el "mateix preu que la nació que paga el preu més baix a tot el món". "Els Estats Units deixarà de subvencionar l'atenció sanitària d'altres països", va dir sense aclarir com obligarà les companyies a rebaixar els preus. Ara fa un pas més i amenaça d’imposar aranzels del 200% a les importacions farmacèutiques.