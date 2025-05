Trump anuncia que vol rebaixar els aranzels a la Xina fins al 80%

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest divendres que vol reduir els aranzels imposats a la Xina del 145% fins al 80%. Ho ha dit en un missatge a la seva xarxa, Truth Social, just abans de les converses que mantindran a Suïssa alts funcionaris de Washington i Pequín aquest cap de setmana. Concretament, ha dit que aquest és el gravamen que li sembla "adequat" per a les importacions procedents de la Xina, tot interpel·lant el secretari del Tresor, Scott Bessent, que serà un dels funcionaris que viatjaran al país alpí.

Tot i que un aranzel del 80% representaria una dràstica reducció respecte a la tarifa del 145% que actualment pesa sobre molts productes xinesos, continuaria sent un sobrecost significatiu per al comerç amb el gegant asiàtic i quedaria molt per sobre de l'aranzel base del 10% contemplat a l'acord comercial entre els EUA i el Regne Unit, anunciat aquest dimecres. Durant la presentació de l'acord amb Londres, Trump es va mostrar optimista de cara a la primera presa de contacte que els representants comercials dels EUA i la Xina mantindran aquest cap de setmana, i va reiterar que la Xina "té moltes ganes d'aconseguir un acord".

Hi haurà ampliació.