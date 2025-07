Trump avisa d’un anunci imminent d'aranzels a la Unió Europea: «Serà avui o demà»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha avisat d’un anunci imminent sobre els aranzels que aplicarà a la Unió Europea a partir de l’1 d’agost. En una entrevista aquest divendres a la cadena NBC News, Trump ha assegurat que els països de la UE rebran “avui o demà” les cartes amb els nous gravàmens. Brussel·les pretén tancar un acord “de principis” amb Washington per evitar un augment dels aranzels i Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, va afirmar el passat dimecres que treballaria “dia i nit” per pactar amb el republicà.

Amb l’esperança d’arribar a una entesa favorable, Brussel·les no ha replicat a cap dels gravàmens imposats pel mandatari nord-americà, que ha deixat en suspens els aranzels més alts del 20%, i continua aplicant els del 50% a l’acer, l’alumini i el coure, els del 25% als cotxes i els del 10% a totes les importacions de la UE.

En la mateixa entrevista amb la NBC News, Trump ha assenyalat que als països que no rebin una carta se’ls imposarà uns gravàmens d’entre el 15% i el 20% i que, de moment, ja hi ha confirmats aranzels d’entre el 20% i el 50% fins a una vintena de països com el Japó, Corea del Sud, Sud-àfrica, Brasil i Canadà.

El president nord-americà va anunciar l'aplicació d'aranzels del 50% als productius brasilers com a resposta no només al dèficit comercial, sinó també al judici contra l'expresident Jair Bolsonaro, a qui considera “un líder altament respectat”.

Les converses entre Brussel·les i Washington en matèria comercial per arribar a una entesa continuen ara i, sobretot, d’ençà que Trump va demorar, el passat dimecres, la data límit per resoldre les disputes del 9 de juliol a l’1 d’agost. Si bé, la voluntat de la Comissió Europea (la institució competent en matèria comercial a la UE), segons Valdis Dombrovskis, comissari d'Economia, és tancar l'acord comercial com més aviat millor per tal “d'eliminar incerteses”.