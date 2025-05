Trump ordena imposar aranzels del 100% a les pel·lícules produïdes a l’estranger

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat al departament de Comerç dels Estats Units començar “immediatament" el procés per imposar aranzels del 100% a totes les pel·lícules produïdes a l’estranger. En un missatge publicat a The Social Truth aquest diumenge a la nit, Trump ha defensat promoure el rodatge de pel·lícules als EUA amb nous aranzels i ha criticat que “altres països” estan oferint “tota mena d’incentius” per atraure rodatges. “La indústria cinematogràfica d’Amèrica està morint molt ràpidament”, ha assegurat. En un altre missatge a xarxes, Trump ha anunciat la “reobertura” i “reconstrucció” de la presó d’Alcatraz per tancar-hi els “delinqüents més despietats i violents”.