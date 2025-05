Trump va fer servir una imatge de grangers blancs morts al Congo per acusar el president de Sud-àfrica de genocidi

El president dels Estats Units, Donald Trump, va executar una altra emboscada a un president al despatx oval aquest dijous. Després de l'esbroncada al president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ara ha estat el de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, a qui va acusar de permetre un genocidi dels ciutadans blancs al país. Si bé, va fer servir dades enganyoses i imatges descontextualitzades per demostrar la seva acusació. Així ho ha denunciat aquest divendres l'agència de notícies estatunidenca Reuters, que ha explicat que Trump va mostrar un vídeo seu gravat a la República Democràtica del Congo el passat 3 de febrer on es veu una sepultura de dones congoleses després d'un enfrontament armat, i no cadàvers de grangers sud-africans blancs.