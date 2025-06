Ucraïna bombardeja amb drons diverses bases aèries estratègiques Russes en un atac sense precedents

L'exèrcit ucraïnès ha llançat aquest diumenge un atac simultani amb drons sobre diverses bases aèries russes de cinc regions del país, una de les quals a Sibèria, i ha aconseguit destruir més de 40 avions estratègics i provocar danys materials valorats en 7.000 milions d'euros, segons ha informat el Servei de Seguretat d'Ucraïna (SBU). Es tracta d'"aviació estratègica" que Rússia utilitza per als seus atacs a llarga distància en territori ucraïnès.

D'acord amb fonts de la Intel·ligència ucraïnesa, l'anomenada Operació Teranyina ha destruït almenys 40 avions russos amb eixams d'avions no tripulats (drons) ocults en camions. De manera teledirigida, Ucraïna ha obert les comportes dels camions i ha llançat els drons contra els objectius. Com que els drons no han viatjat pel cel, la defensa antiaèria de Rússia no els ha detectat, expliquen.

Concretament, Ucraïna ha destruït avions de reconeixement A-50, bombarders estratègics Tu-95, així com bombarders de llarg abast Tu-22M3. Els atacs, que han tingut èxit a l'aeròdrom d'Olenya, a Murmansk, i a l'aeròdrom de Belaya i al centre d'aviació d'Irkutsk, en el que és una de les operacions militars més importants efectuades per Ucraïna des del començament de la guerra.

Fonts de l'SBU han assegurat que la planificació de l'operació ha estat a càrrec del president ucraïnès, Volodímir Zelenski i el cap de l'SBU, Vasyl Malyuk. Els drons emprats en els atacs, segons aquestes fonts al portal Glavcom, van arribar als voltants dels aeròdroms amagats en camions per evitar que fossin detectats per la defensa aèria russa.

El governador d'Irkutsk, Igor Kobzev, ha confirmat al seu compte de Telegram "el primer atac amb drons a Sibèria", sense donar més detalls al marge d'assegurar que no es té constància de víctimes. També el governador de Murmansk, Andrei Chibis, ha confirmat l'atac ucraïnès al seu territori, que no ha deixat "ni morts ni ferits" i ha provocat el reforç immediat de les mesures de seguretat a tota la zona.

Finalment, el Ministeri de Defensa rus ha acabat confirmant aquests atacs contra els aeròdroms esmentats i en tres regions més: Ivanovo, Riazán i Amur, en el que ha descrit com un "atac terrorista" i ha confirmat que "diverses aeronaus s'han incendiat" a Murmansk i Irkutsk abans d'assegurar que ha repel·lit altres drons. "No hi ha víctimes entre el personal militar ni els civils", ha informat el Ministeri abans d'indicar que "alguns dels participants en els atacs terroristes han estat detinguts", sense donar ara com ara més detalls.

L'atac arriba a menys de 24 hores del començament de la segona ronda de converses entre Rússia i Ucraïna que començarà aquest dilluns al migdia a la ciutat turca d'Istanbul. Zelenski hi enviarà una delegació després que Vladímir Putin rebutgés una altra vegada reunir-se personalment amb ell.