Ucraïna enviarà una delegació a les converses de pau d'Istanbul però creu que Putin «és de tot menys seriós»

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha confirmat que enviarà una delegació a Istanbul encapçalada pel ministre de Defensa, Rustem Umerov, a les converses de pau amb Rússia que Turquia està acollint. Zelenski havia reclamat que aquestes converses es fessin al més alt nivell, amb ell mateix i el president rus, Vladímir Putin, però el Kremlin ho ha descartat. El president ucraïnès ha retret als russos que no hagin portat una proposta clara a Istanbul sobre com pretenen arribar a la pau. "No la tenim, Turquia no la té, els Estats Units tampoc la tenen ni tampoc altres socis. A aquestes altures, això és de tot menys seriós", ha criticat.