Un míssil dels houthis del Iemen esclata prop de l'aeroport israelià de Ben-Gurion

Un míssil balístic atribuït als houthis del Iemen ha impactat aquest diumenge als voltants de l'aeroport israelià de Ben-Gurion després d'un intent fallit d'intercepció per part de l'exèrcit. Fonts militars han explicat al diari Times of Israel que l'exèrcit va disparar sense èxit coets d'intercepció contra el projectil i una comissió estudia les circumstàncies de la fallada. Almenys sis persones han resultat ferides, cinc de caràcter lleu. El ferit més greu, encara que la seva vida no corre perill, és un home d'uns 50 anys amb traumatismes a les extremitats.