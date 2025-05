Von der Leyen anuncia un paquet de 500 milions fins al 2027 per atraure investigadors enfront de les retallades de Trump

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat un paquet addicional de 500 milions d'euros entre els anys 2025 i 2027 per atraure investigadors a Europa. En un context marcat per les retallades a la recerca impulsades pel president dels Estats Units, Donald Trump, l'alemanya ha reivindicat la ciència com un element "central" per a les institucions europees i ha animat els professionals del sector -sense fer mencions explícites als Estats Units- a apostar per un continent on "el talent global és benvingut". A través de programes com l'anunciat aquest dilluns, la Comissió Europea vol assolir l'objectiu d'invertir el 3% del seu PIB en recerca i desenvolupament l'any 2030.