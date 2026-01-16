16 de gener de 2026

Cultura

Agenda del cap de setmana a Lleida: 17 i 18 de gener

El retorn del GER i la Fira de l'Oli, entre els actes destacats

  • Imatge del GER en un assaig -

Publicat el 16 de gener de 2026 a les 15:59
Actualitzat el 16 de gener de 2026 a les 16:00

Les Borges es projecta com a capital catalana de l’oli d’oliva verge extra

La vint i novena edició de la Fira de l’Oli de les Borges Blanques tornarà a situar el municipi com a gran epicentre de l’oli d’oliva verge extra a Catalunya amb una aposta clara per esdevenir el principal punt de trobada del sector al país Enguany la cita fa un pas endavant i reuneix per primera vegada les cinc denominacions d’origen protegides catalanes Les Garrigues Siurana Terra Alta Baix Ebre Montsià i Empordà en una mostra que vol posar en valor la diversitat i l’excel·lència del producte L’esdeveniment està organitzat per l’Ajuntament de les Borges Blanques

Lleida reivindica l’arrel pagesa amb la festa de Sant Antoni Abat

La ciutat de Lleida celebra la cinquena edició de la festivitat de Sant Antoni Abat una proposta que any rere any reforça el vincle històric amb el món agrícola i ramader El programa inclou activitats diverses com xerrades temàtiques la benedicció de carrosses carros i cavalleries i la celebració dels Tres Tombs Una commemoració que esdevé també un acte de reivindicació de la terra i de l’Horta com a elements clau de la identitat lleidatana Organitza l’Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos

El GER torna a Balaguer amb "Bojos pel teatre"

El Grup Escènic Recreatiu de Balaguer recupera l’activitat escènica després d’una dècada d’aturada amb l’estrena de l’obra Bojos pel teatre un espectacle ideat per l’actor Jesús Agelet concebut com un trencadís teatral i un homenatge al teatre d’aficionats Les funcions tindran lloc dissabte disset de gener al vespre i diumenge a la tarda amb entrades a deu euros

La Baldufa porta a Tàrrega el teatre familiar "Safari"

La companyia La Baldufa presenta a Tàrrega l’espectacle familiar Safari protagonitzat per en Pinyot i en Carabassot que es traslladen a la sabana per investigar la misteriosa desaparició del lleó L’obra adreçada a infants a partir de tres anys aborda el bullying de manera entenedora a través dels animals i del seu comportament El muntatge combina humor aventura i valors educatius amb un preu d’entrada de sis euros amb cinquanta cèntims i està organitzat per l’Ajuntament de Tàrrega

