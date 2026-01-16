Agenda del cap de setmana a Lleida: 17 i 18 de gener

Les Borges es projecta com a capital catalana de l’oli d’oliva verge extra\r\n\r\nLa vint i novena edició de la Fira de l’Oli de les Borges Blanques tornarà a situar el municipi com a gran epicentre de l’oli d’oliva verge extra a Catalunya amb una aposta clara per esdevenir el principal punt de trobada del sector al país Enguany la cita fa un pas endavant i reuneix per primera vegada les cinc denominacions d’origen protegides catalanes Les Garrigues Siurana Terra Alta Baix Ebre Montsià i Empordà en una mostra que vol posar en valor la diversitat i l’excel·lència del producte L’esdeveniment està organitzat per l’Ajuntament de les Borges Blanques\r\n\r\nLleida reivindica l’arrel pagesa amb la festa de Sant Antoni Abat\r\n\r\nLa ciutat de Lleida celebra la cinquena edició de la festivitat de Sant Antoni Abat una proposta que any rere any reforça el vincle històric amb el món agrícola i ramader El programa inclou activitats diverses com xerrades temàtiques la benedicció de carrosses carros i cavalleries i la celebració dels Tres Tombs Una commemoració que esdevé també un acte de reivindicació de la terra i de l’Horta com a elements clau de la identitat lleidatana Organitza l’Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos\r\n\r\nEl GER torna a Balaguer amb "Bojos pel teatre"\r\n\r\nEl Grup Escènic Recreatiu de Balaguer recupera l’activitat escènica després d’una dècada d’aturada amb l’estrena de l’obra Bojos pel teatre un espectacle ideat per l’actor Jesús Agelet concebut com un trencadís teatral i un homenatge al teatre d’aficionats Les funcions tindran lloc dissabte disset de gener al vespre i diumenge a la tarda amb entrades a deu euros\r\n\r\nLa Baldufa porta a Tàrrega el teatre familiar "Safari"\r\n\r\nLa companyia La Baldufa presenta a Tàrrega l’espectacle familiar Safari protagonitzat per en Pinyot i en Carabassot que es traslladen a la sabana per investigar la misteriosa desaparició del lleó L’obra adreçada a infants a partir de tres anys aborda el bullying de manera entenedora a través dels animals i del seu comportament El muntatge combina humor aventura i valors educatius amb un preu d’entrada de sis euros amb cinquanta cèntims i està organitzat per l’Ajuntament de Tàrrega\r\n