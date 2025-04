Què fer aquest cap de setmana a Ponent: del 25, 26 i 27 d'abril

El cap de setmana arriba carregat d’iniciatives culturals a Ponent que abracen totes les edats i sensibilitats. De la mà dels Brodas Bros, el hip-hop es converteix en eina pedagògica; Tàrrega celebra la dansa en totes les seves formes; i Mollerussa ret homenatge a la seva festa patronal. També hi ha espai per al bon vi, amb el Rosselló Winefest i l’Aplec de Primavera al Castell del Remei, i per al cinema compromès al PLA de Juneda. Un recorregut vibrant per la cultura viva del territori.

Espectacle Hipstory dels Brodas Bros

Divendres 25 d'abril, es farà un viatge a través de la història del hip-hop, des dels anys 60 fins a l'actualitat. Els Brodas Bros ofereixen un espectacle dinàmic que explora tant la música com la dansa d'aquest gènere, amb coreografies i una interpretació de qualitat. El públic, especialment els més joves, experimenta emocions diverses i es contagia de les ganes de ballar amb el seu missatge positiu.

Lo Closcamoll - Festival de Música Familiar de Ponent

El dissabte 26 d'abril es celebra el 10è aniversari de Lo Closcamoll amb una jornada plena de música familiar. Bands com Reggae Per Xics, Ramonets i Ambauka, entre altres, oferiran actuacions per a tots els públics, de 10 del matí a 9 del vespre. Un festival ideal per gaudir en família de bona música en un ambient festiu i especial.

Rosselló Winefest - Fira del Vi de Rosselló

Aquest dissabte, en el marc de l'Abril Cultural, arriba la segona edició del Rosselló Winefest, on podreu tastar els millors vins de la denominació d'origen Costers del Segre. Més de 16 cellers i bars locals oferiran les seves propostes, acompanyades de música en viu i altres activitats com talladors de pernil. Un esdeveniment imprescindible per als amants del vi i la cultura.

Aplec de Primavera al Castell del Remei

El diumenge 27 d'abril vine a gaudir de l’Aplec de Primavera al Castell del Remei, un esdeveniment que uneix música, cultura i tradició. Des del cant d’El Virolai fins a degustacions de vins i dinars a l'aire lliure, l'Aplec ofereix un dia de diversió per a tota la família, amb espectacles, tallers infantils i propostes culturals per a tots els gustos.

Concert de la Jove Orquestra de Ponent

La Jove Orquestra de Ponent, toca aquest diumenge, sota la direcció de Miquel Massana, interpretarà dues grans obres de la música clàssica: La Cinquena Simfonia de Beethoven i Romeu i Julieta de Txaikovski. Un concert per als amants de la música clàssica, amb un preu d'entrada de 10 euros.

PLA - Festival de Cine Rural de Juneda

El Festival de Cine Rural de Juneda torna, des d'avui dia 24 fins el diumenge, per segon any consecutiu per celebrar i reivindicar el cinema relacionat amb l'entorn rural. Una proposta única que busca destacar la importància de les sales de cinema i la pagesia en un context de despoblament i noves dinàmiques de producció.

Espectacle El Búnquer Confidencial

En Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell es tornen a reunir aquest diumenge a les vuit de la nit, per repassar biografies de personatges històrics com Maradona, en una versió confidencial i inèdita. Un espectacle exclusiu i divertit que garanteix grans dosis de rialles i curiositats per descobrir de forma íntima.

Marató de Dansa a Tàrrega

Tàrrega celebra el Dia Internacional de la Dansa aquest diumenge amb la 14a edició de la Marató de Dansa. Clubs i associacions locals es donaran cita per mostrar coreografies de diferents estils, des de la dansa clàssica fins al break dance i la zumba. Una jornada per gaudir de la dansa en totes les seves variants i celebrar l’art de moure’s.

Festes de Sant Isidori a Mollerussa

Mollerussa celebra les Festes de Sant Isidori durant tot el cap de setmana amb una àmplia programació cultural. Entre les activitats destaca la Nit Literària, amb els premis literaris més importants de la ciutat, i la Trobada Bastonera, una cita imprescindible per als amants de les tradicions locals. Un programa ric en activitats per gaudir de la cultura i la festa popular.