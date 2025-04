L'Albi acull els passatgers d’un Avlo aturat 21 hores per l’apagada

Aquest dilluns, el poble de L'Albi, a les Garrigues, va viure una situació d'emergència quan un tren d'alta velocitat Avlo, amb 590 passatgers a bord, va quedar aturat fins a 21 hores a causa d'una apagada elèctrica que va afectar a tot Catalunya. Mossos, Bombers, agents rurals i veïns van col·laborar per traslladar els viatgers al pavelló municipal, on es van habilitar llits i es va proporcionar menjar i beguda mentre esperaven una solució de transport.

Una de les veïnes que va participar en les tasques d’ajuda va ser Judith Pixopalo, que va col·laborar amb el seu propi vehicle per traslladar passatgers fins al nucli urbà: "Vam començar a fer viatges amb cotxe, sortia de casa, trobava més veïns i ens repartíem per portar a la gent". Segons explica, la situació era difícil, especialment per les persones grans, però va destacar l'eficiència dels serveis d'emergència: "Els Bombers, Mossos i agents rurals van fer una tasca increïble, van estar al peu del canó tot el temps", ha afegit.

Pixopalo destacaa també la resposta solidària del poble: “La gent va respondre com si fos una gran família. Alguns portaven mantes, d’altres menjar... ens vam bolcar”. Afegeix que “era impressionant veure com desconeguts es donaven la mà i s’ajudaven”, i reconeix que “va ser un dia molt intens emocionalment, però també molt bonic pel que vam viure com a comunitat”.

Begudes i menjar diposats per la Creu Roja pels afectats per l`apagada a l`Albi

Cedida

Finalment, els passatgers han passat la nit al pavelló municipal amb lliteres habilitades per la Creu Roja. Aquest dimarts al matí, prop de la meitat han optat per buscar alternatives pel seu compte i marxen en taxis cap a Barcelona, assumint el cost del trajecte davant la manca d’informació sobre quan arribaran els autobusos. La resta ha sortit en dos autocars amb destinació a l’estació de Sants. Tant els viatgers com representants del municipi critiquen la falta de comunicació per part d’Adif.