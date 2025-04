L'apagada a Lleida: barbacoes, sopars a les espelmes i comerços reinventats davant la foscor

Durant la gran apagada que va paralitzar tot Catalunya, els ciutadans de Lleida es van veure obligats a adaptar-se a una jornada sense subministrament elèctric. Alguns veïns, aprofitant el bon temps, van organitzar barbacoes als jardins i terrasses, compartint àpats amb família i amics. “Quan vam veure que la llum no tornava, vam decidir posar la graella i passar-ho bé amb el que teníem a casa”, explicava un veí del centre de la ciutat.

"Era el moment perfecte per menjar en família, sense distraccions. Fins i tot els nens van trobar-ho emocionant"

D’altres, van optar per sopar a la llum de les espelmes, creant un ambient inusual però íntim a les llars. “Era el moment perfecte per menjar en família, sense distraccions. Fins i tot els nens van trobar-ho emocionant”, comentava una mare que va sopar a la llum de les veles amb la família.

Els comerços també es van veure obligats a reinventar-se. A les carnisseries i fruiteries, els treballadors van recórrer a mètodes tradicionals, com balances manuals i pagaments en efectiu. Alguns establiments es van veure obligats a tancar temporalment degut a la manca d’energia. A les terrasses de molts bars, la falta de llum no va aturar l’ambient, i les taules es van omplir de clients que aprofitaven per fer un beure i passar una estona conversant entre ells. “No hi havia llum, però la gent estava relaxada, xerrant i gaudint del moment”, explicava un cambrer de la ciutat.

Davant de la crisi, molts lleidatans van recórrer als supermercats, buidant les prestatgeries d’aigua i menjar preparat, temorosos de no poder conservar els aliments frescos a casa. Les cues van ser llargues i la tensió es notava en l’ambient, però les situacions de nerviosisme es van dissoldre a mesura que passava el temps.