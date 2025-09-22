Angerri dona la victòria al Balaguer en una remuntada èpica contra el Parc UD

El CF Balaguer va tornar ahir a la competició oficial amb un triomf d’aquells que fan afició. En la primera jornada de Primera Catalana, els de la Noguera van superar el Parc UD a domicili (1-2) amb una remuntada cuinada a foc lent i servida al límit del temps reglamentari.\r\n\r\nEl partit, disputat a Barcelona, no va començar de la millor manera per als visitants. Al minut 11, Arnau Sabaté va aprofitar una desconnexió defensiva per avançar el Parc i obligar el Balaguer a remar contracorrent. Tot i això, els homes de Joel Bordalba no van perdre el cap i van anar creixent a mesura que avançava el matx.\r\n\r\nLa recompensa va arribar després del descans. Nico Aires, amb olfacte de golejador, va empatar al minut 53 i va encendre els ànims de l’equip, que a partir d’aquí va portar el pes del joc. Quan semblava que el repartiment de punts era inevitable, Gerard Angerri va aparèixer al minut 88 per culminar la gesta amb un cop de cap imparable que va fer esclatar de joia la parròquia balaguerina.\r\n\r\nUn inici de lliga immillorable per al Balaguer, que torna de Barcelona amb tres punts i una dosi extra de confiança per afrontar el curs.\r\n