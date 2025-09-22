El Lleida esgarrapa un punt a Can Peixauet en un duel de polèmica i patiment

El Lleida CF va tornar de Santa Coloma amb un sol punt, però amb la sensació d’haver-ne merescut dos més. Al camp de Can Peixauet, el conjunt de la Terra Ferma va veure com l’àrbitre li anul·lava un gol que els visitants consideren legal i va acabar suant de valent per mantenir l’empat (0-0) davant d’una Fundació Grama molt combativa.
L’inici de partit va ser obert i amb alternatives. Jordi Puig va avisar primer amb una arribada perillosa, però al minut 19 els locals van replicar amb una rematada al pal que va encendre la graderia. La jugada més polèmica va arribar poc després: Puig va enviar la pilota al fons de la xarxa, però l’acció va quedar invalidada per una falta prèvia de Totti que el Lleida va protestar amb vehemència. Encara abans del descans, la Grama va tenir dues opcions clares, però Satoca, que acabaria essent decisiu, i la falta de punteria van mantenir el marcador immòbil.
A la represa, els colomencs van tornar a fregar el gol amb una pilota que va creuar l’àrea petita sense que ningú l’empenyés. Jordi Cortés va moure la banqueta amb un triple canvi —Sasha, Sempé i Revert— per donar aire fresc, mentre els locals també renovaven l’equip. Sasha va veure groga al 65 i, poc després, Jordi Puig va topar amb el porter de la Grama en una nova oportunitat que va fer vibrar la cinquantena d’aficionats lleidatans.
El tram final va ser d’alta tensió. La Grama va prémer de valent i, ja a les acaballes, Satoca va signar l’aturada de la tarda en un mà a mà que podia haver costat la derrota. “L’empat fa ràbia perquè el gol que hem marcat era completament legal”, lamentava Rusi, resumint el sentiment del vestidor. Un punt que suma, però que deixa gust agre.