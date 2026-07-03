Espanya es creua en el camí de Robert Martínez al Mundial

El balaguerí Robert Martínez viurà un dels partits més especials de la seva etapa al capdavant de la selecció portuguesa. El tècnic dirigirà Portugal davant Espanya als vuitens de final del Mundial, en un duel que enfrontarà dues de les seleccions europees més destacades del torneig.
Portugal va obtenir la classificació després de superar Croàcia per 2-1 en un partit decidit en el temps afegit. Cristiano Ronaldo va empatar el marcador des del punt de penal i Gonçalo Ramos va marcar el gol de la victòria en el minut 94. Els croats encara van arribar a igualar el partit en el descompte, però el VAR va anul·lar el gol per fora de joc.
Per la seva banda, Espanya va accedir als vuitens després d'imposar-se amb autoritat a Àustria per 3-0, un resultat que li permet arribar a l'eliminatòria després d'una actuació convincent.
Per a Robert Martínez, el partit tindrà un component especial. Nascut a Balaguer el 1973, el tècnic lleidatà dirigeix Portugal des del 2023, després de les seves etapes a les banquetes del Swansea City, Wigan Athletic, Everton i de la selecció de Bèlgica. Amb el combinat portuguès ja va conquerir la Lliga de les Nacions el 2025, superant precisament Espanya a la final en la tanda de penals.
L'eliminatòria entre Espanya i Portugal decidirà una de les places per als quarts de final del Mundial. Serà el proper dilluns 6 de juliol.