22 de setembre de 2025

L’Atlètic Lleida encara no sap guanyar

Els lleidatans aconsegueixen el tercer empat consecutiu a la lliga (2-2) contra el Terrassa

Publicat el 22 de setembre de 2025 a les 11:08

L’Atlètic Lleida haurà d’esperar per celebrar la primera victòria de la temporada. Al Camp d’Esports, els de la Terra Ferma van empatar (2-2) davant un Terrassa més efectiu i amb un porter, Marcos Pérez, que va signar una autèntica exhibició.

El matx va començar de cara per als locals, que al minut 9 van disposar d’un penal provocat per Gio Navarro. Però el veterà porter egarenc va endevinar el llançament i va frustrar l’1-0. L’aturada va donar aire al Terrassa, que s’avançava poc després amb un gol de Domingo aprofitant un refús. Moró, molt actiu, va empatar just abans del descans després d’una falta lateral.

Només començar la represa, Sleegers va culminar una gran jugada col·lectiva i va tornar a posar el Terrassa al davant. L’Atlètic Lleida va dominar llargues fases del segon temps i al minut 90 l’Atlètic Lleida va aconseguir la recompensa del gol amb un bon xut de Bilal des del balcó de l’àrea.

 

