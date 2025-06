Les opcions del futbol a Lleida per la temporada vinent

La situació del Lleida CF és crítica i cada cop més propera al col·lapse definitiu. L’entitat es troba en un escenari límit, amb la data del 30 de juny com a termini per evitar la desaparició, i sobre la taula hi ha quatre opcions.

Una de les alternatives plantejades és l’entrada d’un inversor disposat a injectar prop de més de cinc milions d’euros. Aquesta via implicaria el sanejament econòmic immediat de l’entitat i la continuïtat del club al Camp d’Esports, mantenint la identitat esportiva i institucional del Lleida CF.

Tanmateix, si aquesta opció no es concreta i el club entra en fase de liquidació, s’activaria una segona via: la desaparició formal del Lleida CF i la subhasta dels seus drets federatius. En aquest escenari, qualsevol entitat amb interès i capacitat econòmica podria adquirir la plaça esportiva, i aquí apareix el nom de la UE Cornellà, un dels clubs descendits i amb prioritat en aquesta subhasta. El Cornellà, segons diverses fonts, estaria disposat a comprar la plaça. Podria jugar al Camp d'Esports o traslladar-la al seu municipi, cosa que suposaria la pèrdua definitiva de la representació futbolística lleidatana a la categoria.

Davant aquest escenari, només l’Atlètic Lleida —projecte local i emergent— podria aspirar a mantenir el dret esportiu a la ciutat, si es compleixen determinades condicions i si no es concreta la venda a un tercer. La desaparició del Lleida CF implicaria, a més, la necessitat de crear una nova entitat amb un altre nom, encara que es conservés l’esperit i la base social.

La darrera opció és la que ha proposat un grup d’aficionats del Lleida, que ha decidit fer un pas decidit per preservar la memòria i l’esperit del club impulsant la creació d’un nou equip de futbol que competirà la pròxima temporada a Quarta Catalana. La iniciativa, encapçalada per l’associació Amics del Lleida i amb el suport de col·lectius com els Rudes Lleida, la Penya Ens, NB i Nord Lleida, neix com a resposta a la greu crisi institucional del club i amb l’objectiu de mantenir viu el vincle esportiu i emocional que el futbol ha representat per a la ciutat al llarg de les darreres dècades.