Balaguer aprova el nou pressupost: 21,9 milions

Aquest dijous, la sala d’actes de la Casa de la Paeria ha estat escenari del ple ordinari del mes de maig, una sessió que ha tingut com a punt neuràlgic l’aprovació inicial del pressupost municipal per al 2025. Amb un import total de 21,92 milions d’euros, els comptes han rebut el suport del govern format pel PSC, Treballem per Balaguer i Balaguer Ara Sí (10 vots), mentre que Junts, ERC i la CUP (7 vots) s’hi han oposat frontalment.

Durant l’exposició, l’alcaldessa Lorena González ha volgut remarcar que es tracta d’uns pressupostos concebuts per a tota la legislatura, amb una planificació que abasta accions plurianuals i que respon —segons ha dit— “a les prioritats reals de la ciutat”. En la mateixa línia, Guifré Ricart, portaveu de Treballem per Balaguer, ha destacat la continuïtat de projectes en marxa i l’aposta per nous equipaments que donin forma al model de ciutat planificat.

La resposta de l’oposició, però, no s’ha fet esperar. La portaveu de Junts per Balaguer, Gemma Trilla, ha titllat el pressupost de “fantasma” i ha qüestionat-ne la credibilitat. Trilla ha denunciat una tramitació accelerada, amb una participació gairebé nul·la dels grups de l’oposició, i ha posat el focus en la baixa execució de les inversions del 2024: només un 23% del previst, amb dades especialment crítiques en àrees com la neteja (6%) o l’habitatge (0%). La regidora ha lamentat la manca de polítiques visibles en enllumenat, zones d’estacionament o serveis essencials.

Des d’ERC, Jordi Ignasi Vidal ha expressat un utilitzats. Ha posat en dubte l’augment de més de mig milió d’euros en el pressupost de l’Institut Municipal de Progrés i Cultura (IMPiC) i ha qüestionat la reducció de les despeses generals, tenint en compte la inflació i l’encariment dels serveis. Segons Vidal, els comptes no afronten els reptes estructurals com la gestió de personal o les inversions clau, i ha criticat que “es prioritzen actuacions de lluïment, deixant al marge les qüestions essencials”.

Joan Pla, representant de Balaguer Ara Sí, ha defensat el pressupost considerant-lo “raonable i ajustat a un horitzó de quatre anys”, tot i advertir que el seu suport es mantindrà només si no se supera el llindar del 50% d’endeutament —actualment situat al 48%.

Per la seva banda, la CUP ha votat també en contra. La seva portaveu, Mari Carme Nuñez, ha criticat la manca de projecte de ciutat i l’absència de polítiques socials i fiscals redistributives. Ha reclamat més presència de la perspectiva de gènere i ha posat l’accent en la necessitat d’impulsar l’ampliació de l’Escola Mont-roig. Nuñez ha exigit també una presentació més transparent dels comptes, amb temps suficient i desglossada per regidories.

Pel que fa a les inversions, el pressupost contempla actuacions pendents del 2024 i noves propostes per al 2025. Destaquen la instal·lació de càmeres de seguretat a l’espai públic, la millora de paviments i voreres, la renovació de zones verdes i parcs infantils, la restauració de la muralla emiral, la il·luminació del Castell Formós i la construcció d’una pista d’atletisme. També s’hi inclouen obres com la reforma de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, l’adequació de la comissaria de la Guàrdia Urbana o l’ampliació de l’escola Mont-roig.

Quant al pressupost de l’IMPiC, s’ha aprovat una dotació de 5.335.421,53 euros, amb una clara aposta per reforçar les inversions culturals i formatives. En matèria de personal, es contempla la creació de diverses places noves: un veterinari, un cap de Recursos Humans i quatre agents més per a la Guàrdia Urbana.

La sessió també ha donat llum verda a altres punts destacats, com el conveni de col·laboració amb la Universitat de Lleida per a l’ús de la biorefineria pilot de Campllong, el projecte d’adequació de l’espai AFA de l’Escola Gaspar de Portolà i la declaració d’especial interès de les obres per al desplaçament de línies elèctriques d’alta tensió a l’entorn del monestir de Santa Maria de les Franqueses.