Junts i Impulsem Lleida renoven la coalició per a les municipals de 2027

Junts per Catalunya i Impulsem Lleida han confirmat oficialment la continuïtat de la seva aliança electoral per afrontar conjuntament les eleccions municipals del 2027 a tota la demarcació de Lleida. L'acord, signat aquest dilluns per Jordi Turull (secretari general de Junts) i Manel Solé (d'Impulsem Lleida), reflecteix la satisfacció amb la col·laboració dels últims dos anys i mig, que va permetre convertir-se en la força més votada a la província, conquerir diverses alcaldies, consells comarcals i una majoria absoluta a la Diputació de Lleida.
Tant Turull com Solé han subratllat que aquesta unió va més enllà de les sigles partidistes i prioritza el treball "colze a colze" per millorar la vida quotidiana de la ciutadania, defensant la igualtat d'oportunitats al territori, combatre la manca de secretaris-interventors als ajuntaments i garantir la competitivitat de les empreses locals per evitar deslocalitzacions.
Turull ha qualificat l'acord com un "efecte multiplicador" que enforteix la capacitat d'acció per "fer la vida més fàcil i millor" als veïns. A més, ha expressat la intenció d'estendre aquest model de col·laboració a altres zones de Catalunya, tant a nivell municipal com de vegueria. Ha citat exemples recents com l'acord amb Suma't a Matadepera o el pacte amb Impulsem el Penedès, que esperen renovar, i ha assegurat que "en signarem més" en llocs on les coincidències superen les diferències.
D'altra banda, Turull ha criticat durament l'actuació del govern espanyol respecte al finançament autonòmic. Ha lamentat que s'hagi tancat un acord de finançament sense publicar abans les balances fiscals, cosa que considera "inaudit". Segons ell, l'Estat hauria de fer pública aquesta informació per demostrar "l'ofec i l'espoli sistèmic" que pateix Catalunya, comparant-ho amb anar a la farmàcia abans que al metge per obtenir el diagnòstic.