Les Borges Blanques: dos anys de reptes socials i urbanístics amb poc consens

Fa dos anys, el juny de 2023, les Borges Blanques van viure un canvi destacat en el seu govern municipal. Malgrat que Junts va tornar a ser la força més votada, amb sis regidors, la suma de Borges per la República (BxR) amb 4 regidors i Esquerra Republicana (ERC) amb 3, va desbancar els juntaires després d’un pacte d’investidura, situant Josep Farran, de BxR, com a nou alcalde. Aquesta coalició va garantir una majoria estable al consistori, però també va marcar un mandat ple de tensions i dificultats per gestionar qüestions locals complexes.

El repte del bloc ocupat de Santiago Rusiñol

Durant aquests dos anys, l’equip de govern encapçalat per Farran ha afrontat temes de gran calat social i econòmic. Un dels punts més conflictius ha estat la problemàtica de l’immoble ocupat de l’avinguda Santiago Rusiñol, un bloc d’habitatges que acumula dècades de degradació, conflictes veïnals i episodis delictius que han provocat una forta inquietud a la població.

Tot i que l’estiu passat l’Ajuntament va plantejar adquirir el bloc per revertir la situació, una avaluació tècnica i econòmica va fer desistir l’Ajuntament d’aquesta operació, atès que la inversió necessària superava els recursos municipals. L’arribada d’una família nombrosa vinculada a diversos incidents delictius l’any passat va agreujar els problemes d’inseguretat.

Ara, una immobiliària de Terrassa, Janus Business S.L., especialitzada en promoció immobiliària i producció d’energia elèctrica, ha adquirit l’edifici, segons ha informat recentment l’Ajuntament.

Per altra banda, l’alcalde Farran ha denunciat la manca de col·laboració efectiva per part del Govern català i ha decidit centrar els esforços en pressionar els propietaris perquè gestionin adequadament les condicions dels pisos. Aquest conflicte ha generat moments d’alta tensió social, com les protestes veïnals i l’augment de la delinqüència al voltant de l’immoble, un fet excepcional en una localitat de poc més de 6.000 habitants. Malgrat l’actual “calma tensa”, la solució definitiva encara està pendent i el problema segueix sent una prioritat per al consistori.

L’oposició a la planta gasificadora Nova Tracjusa

Un altre tema central ha estat la polèmica al voltant de la planta gasificadora Nova Tracjusa, situada al veí poble de Juneda però amb un gran impacte en el territori. L’alcalde Farran sempre ha estat en contra la instal·lació, que suposa el tractament de residus i purins, malgrat que el projecte compta amb el vistiplau de diverses agències catalanes. Aquesta oposició, que inclou una consulta ciutadana i una denúncia davant la Fiscalia —arxivada posteriorment— ha mobilitzat la comarca i evidencia la complexitat de conciliar interessos econòmics, ambientals i socials a la zona.

Aquests dos exemples mostren la dificultat que ha tingut el govern local per trobar consensos i solucions ràpides. El mandat encara té pendent la gestió del parc d’habitatges socials i la resolució de conflictes urbanístics i socials que afecten el benestar de la ciutadania.

El futur polític de Les Borges Blanques

Quant al futur polític de l’alcalde Josep Farran, la seva aposta clara i visible en temes sensibles com la lluita contra la gasificadora i la gestió del bloc ocupat li han donat una presència destacada en l’escena local. No obstant això, la resolució positiva d’aquests assumptes serà clau per a la seva continuïtat i la confiança del poble. La seva capacitat per negociar amb altres administracions i resoldre els problemes estructurals serà el gran repte per a la recta final del mandat fins a les properes eleccions.