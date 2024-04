El PSC presenta la seva candidatura a Lleida amb el missatge «Unir i servir»

Avui a les 10:30 del matí, al Parc de l'Aigua de Lleida, el PSC ha organitzat un esmorzar per presentar la seva candidatura. Òscar Ordeig ha presidit aquest esdeveniment on ha volgut mostrar el valor que vol donar el PSC tant a la Generalitat com a Lleida i el territori de muntanya amb el seu missatge "Unir i servir". El candidat ha estat clar, "Volem guanyar i governa i estem segurs que millorarem els resultats de l'última candidatura". També afirma que els ciutadans de Lleida es volen sentir escoltats i orgullosos del seu govern i el PSC no els deixarà de banda.

Ordeig ha volgut denunciar que no s'han fet les coses com cal en el sistema de gestió de l'aigua. Segons ell, deguda la mala gestió de l'aigua, actualment experimentem una preocupant escassetat d'aigua al nostre país. També ha volgut destacar que el sistema educatiu seria reestructurat des de la primària fins a la universitat, apuntant cap a una millora en tots els aspectes.

Pel que fa als territoris de muntanyà ha posat un especial èmfasi en la seva revitalització. Volen que els territoris siguin més atractius per les empreses, afegint una bona infraestructura de comunicació i fent arribar el 5G a tot arreu. També volen evitar l'emigració dels habitants cap als nuclis urbans centrant-se en la millora dels sistemes educatius, implementació dels models d'hospitals comarcals i de muntanya perquè les persones no s'hagin de desplaçar fins a les capitals per ser atesos i la millora de la seguretat amb més treballadors en els cossos de seguretat.