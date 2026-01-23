Vanesa Olivart renuncia a l'alcaldia d'Almacelles per motius de salut

L'alcaldessa d'Almacelles (Segrià), Vanesa Olivart, ha renunciat al càrrec i a l'acta de regidora per motius de salut, segons ha informat aquest dijous en un comunicat a la ciutadania. La dimissió arriba set mesos després que accedís al càrrec, el 4 de juny de 2025, arran d'un pacte entre la seva formació política, Units per Almacelles-Junts, i el PSC. En el comunicat, Olivart detalla que "després de sis mesos de tractament i arran dels informes mèdics que he rebut aquestes setmanes, m'he de sotmetre a una intervenció ginecològica important". Segons la fins ara alcaldessa, l'Ajuntament "continuarà funcionant amb normalitat i es garantirà la continuïtat institucional i dels projectes en marxa, d'acord amb els procediments establerts".
El juny de l'any passat Olivart va accedir al càrrec per segon cop, atès que ja havia estat l'alcaldessa del municipi entre el 2021 i el 2023 arran de la inhabilitació de Josep Ibarz. Després de les municipals del 2023, un acord tripartit amb ERC i En Comú va fer alcalde Joan Bosch, d'Amunt Almacelles-Ara Pacte Local, però el batlle va dimitir el maig de 2025.
Bosch havia expulsat els comuns del govern l'octubre de 2024 i es va quedar en minoria al consistori amb el suport d'ERC. Després d'uns mesos de bloqueig, l'alcalde va decidir plegar per les "dificultats creixents per poder tirar endavant una gestió de govern eficaç" i el republicà Josep Torres va assumir l'alcaldia accidental d'Almacelles.
Després de setmanes de negociacions, Junts i el PSC van signar un acord de govern perquè Vanesa Olivart fos l'alcaldessa i el socialista Òscar Garcia fos el vicealcalde. Ara, tot apunta que Antoni Arnó, segon integrant de la llista d'Amunt Almacelles-Junts, podria rellevar Vanesa Olivart, en el que serà el tercer canvi d'alcaldia al municipi durant aquest mandat.