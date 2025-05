Agroseguro preveu enllestir els peritatges de la pedregada d'abril la setmana vinent

Agroseguro continua amb els peritatges als camps danyats per la pedregada del 19 d'abril, amb 25 pèrits al terreny, 20 en finques de fruiters i cinc en camps de cereals. Es preveu que les feines acabin la setmana vinent, segons ha explicat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, al ple del Parlament. La companyia calcula unes indemnitzacions de 25 milions d'euros, amb 22 milions destinats a fruiters i la resta a cereals.

Ordeig ha indicat que Agroseguro finalitzarà els peritatges a les finques més afectades per la pedra aquesta setmana o la vinent per agilitzar les indemnitzacions. A més, ha comentat que estan treballant en un informe per millorar el sistema d'assegurances agràries, tenint en compte fenòmens climàtics inusuals com aquesta pedregada, i ha avançat una proposta per doblar l'aportació de la Generalitat a Agroseguro.

Els responsables d'Agroseguro han visitat una finca de Soses (Segrià) per comprovar l'evolució dels treballs de peritatge. Els tècnics ja han fet una primera avaluació i estan prioritzant les finques més danyades per tancar els informes i avançar les indemnitzacions. La pedregada ha afectat unes 8.000 hectàrees, repartides entre fruiters i cereals.