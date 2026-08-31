Comença la renovació de l’A-2 entre Cervera i la Panadella amb una inversió de 12,3 milions

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha començat aquest dilluns les obres per renovar el ferm de l’A-2 entre Cervera i la Panadella, al límit amb l’Anoia. El projecte preveu intervenir en 8,5 quilòmetres per sentit i té un pressupost de 12,3 milions d’euros, tot i que els treballs que s’han posat en marxa ara se centren en uns quatre quilòmetres en direcció a Lleida.
Aquesta primera fase tindrà una durada aproximada de quatre setmanes. Durant aquest període hi haurà talls intermitents de circulació i els vehicles seran desviats per un carril habilitat en el sentit contrari. La resta de l’actuació, que inclou la meitat pendent del tram en direcció a Lleida i els vuit quilòmetres en sentit Barcelona, es preveu executar l’any vinent.
El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha visitat aquest dilluns els treballs i ha explicat que aquesta actuació completa el conjunt de projectes previstos per l’Estat per renovar el ferm de l’A-2, un dels principals eixos viaris de la demarcació. Pel tram objecte de les obres hi circulen, de mitjana, uns 22.000 vehicles cada dia.
Una actuació que arriba després d’una intervenció d’emergència
L’estat del ferm d’aquest sector de l’autovia ha estat objecte de reivindicacions durant anys. El paviment, amb més de dues dècades d’antiguitat, només havia rebut fins ara intervencions puntuals.
El deteriorament es va agreujar especialment el febrer passat, arran d’un episodi de neu i pluges que va afectar la calçada. La situació va obligar el Ministeri a executar una actuació d’emergència valorada en més de tres milions d’euros.
Segons Crespín, aquesta intervenció extraordinària va provocar que l’obra de rehabilitació integral, inicialment prevista per al maig, s’hagués de retardar fins ara. El subdelegat ha assenyalat que alguns dels trams reparats durant l’hivern es conservaran perquè continuen en bon estat, mentre que altres punts es tornaran a intervenir per garantir la uniformitat i continuïtat del ferm.
Els municipis de la Segarra celebren l’inici dels treballs
L’actuació era una reivindicació llargament plantejada pels municipis de la Segarra, que reclamaven una renovació del paviment davant el deteriorament progressiu de la carretera.
L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, ha valorat positivament l’inici de les obres i ha confiat que el projecte es pugui completar entre aquest any i el vinent. Pomés ha defensat que la ciutadania pugui disposar finalment d’una A-2 “amb dignitat”, en consonància amb les necessitats del territori.
El projecte contempla tant la rehabilitació superficial com actuacions estructurals puntuals del ferm entre els punts quilomètrics 530+722 i 522+270. Amb aquesta actuació, l’Estat completa la planificació prevista per renovar el paviment dels quatre grans trams de l’A-2 projectats a la demarcació de Lleida.