Ipcena i Ecologistes de Catalunya (EdC) han presentat una denúncia davant la fiscalia de Medi Ambient del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el Departament d’Agricultura i el servei central del cos d’Agents Rurals. Les entitats consideren que ambdós organismes van actuar de manera “irresponsable” en la gestió de l’incendi iniciat l’1 de juliol a Torrefeta i Florejacs, que va cremar unes 5.000 hectàrees de cereal i massa forestal entre la Segarra, l’Urgell i la Noguera, i que va provocar també dues morts a la localitat de Coscó.

Segons el portaveu d’Ipcena, Joan Vázquez, el dia del foc la zona afectada es trobava catalogada amb el nivell 3 del Pla Alfa, el màxim nivell d’alerta per risc d’incendi, però es va rebaixar al nivell 2 amb l’objectiu de permetre l’activitat de les màquines recol·lectores. Per als ecologistes, aquest canvi de criteri va ser una “manipulació” que va posar en risc el territori i les persones. El nivell 3 del Pla Alfa implica la suspensió automàtica de totes les activitats agrícoles amb risc, mentre que el nivell 2 encara les permet sota certes condicions.

La denúncia apunta directament a la direcció General de Boscos, adscrita a Agricultura, i als serveis centrals dels Agents Rurals, sota el paraigua del Departament d’Interior. Asseguren que no es van aplicar les polítiques preventives adequades, que hi va haver una manca de previsió i que no es van desplegar els recursos necessaris tot i l’alt risc anunciat pels mateixos mapes oficials.

A més, els ecologistes també vinculen aquest incendi amb el de Sanaüja, iniciat el mateix dia, i que també s’hauria originat, segons les primeres hipòtesis, per una màquina recol·lectora. No obstant això, la investigació continua oberta i, en el cas de Sanaüja, s’estudia també la possibilitat que l’origen estigui relacionat amb el pas d’una línia elèctrica.

Les entitats han remarcat que, a banda dels danys ecològics, cal tenir en compte les conseqüències humanes d’aquests focs. “Estem parlant d’una negligència que ha costat dues vides”, ha afirmat Vázquez.

Pel que fa a la reacció institucional, el Departament d’Agricultura ha assegurat que respecta la denúncia i que col·laborarà en tot el que calgui per facilitar la investigació. Apunten que el mapa del dia de l’incendi ja assenyalava el nivell 3 del Pla Alfa i defensen que la distribució dels recursos es va fer segons la planificació prevista. “Els recursos són finits i limitats, però es van aplicar segons les necessitats”, han indicat fonts del Departament.

Finalment, Ipcena ha criticat que alguns alcaldes afectats per l’incendi proposin revisar les àrees ZEPA o demanar l’autorització de cremes agrícoles. Les entitats s’hi oposaran frontalment, ja que consideren que aquestes mesures posen encara més en perill la biodiversitat del territori.